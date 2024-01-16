Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi! Son hali bakın kime benzetildi

16 Ocak 2024 09:12 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:12

Bir dönemin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın da 'Çaylar' repliğiyle hafızalarda yer edinen Alpaslan Özmol şimdi de yeni imajıyla adından söz ettirdi.

En son olarak ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da 'Gürbüz Alp' karakterini canlandıran ünlü oyuncu uzun saçlarıyla dikkat çekti. Özmol'un son haline; 'Hiç değişmemiş', 'Yeni saçlar yakışmış', 'Gonca Vuslateri'ye benzemiş' gibi yorumlarda bulunuldu.

Alpaslan Özmol, 27 Şubat 1976 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Ortaokulda yaşadığı zorluklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kaldı. 1993 yılında Bursa Devlet Tiyatrosuna dahil oldu ve 11 oyunda rol aldı. Oyuncunun en çok bilinen yapımları arasında 1999 yılında yayımlanmaya başlayan Ayrılsakta Beraberiz ve Çocuklar Duymasın dizisi gelmektedir.