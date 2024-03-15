Cem Davran'dan Hande Erçel ve Burak Deniz sürprizi! Yeniden bir araya geliyorlar

15 Mart 2024 00:49 - Güncelleme : 15 Mart 2024 00:49

Bambaşka Biri dizinde beraber rol alan Hande Erçel ile Burak Deniz yeniden bir araya geliyor. Aynı dizide rol alan Cem Davran bir sosyal medya kullanıcısının "Çarkıfelek'e Hande Erçel ile Burak Deniz gelsin" yazısına verdiği cevapla iki ismin hayranlarını heyecanlandırdı.

HANDE ERÇEL VE BURAK DENİZ YENİDEN BİR ARADA

Geçtiğimiz sezon erken final kararı alan Bambaşka dizisinde rol alan Hande Erçel ve Burak Deniz'den hayranlarının sevindirecek bir hamle geldi. Çarkıfelek sunucusu Cem Davran, Bambaşka dizisinde birlikte rol aldığı iki ismi yarışmaya çağırdığını açıkladı. Bir kullanıcının "Abi lütfen Hande Erçel ile Burak Deniz geldin" yazısına "Geliyor, az kaldı" yazan Cem Davran iki ismin hayranlarını heyecanlandırdı.