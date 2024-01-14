Tgrt Haber
14 Ocak 2024 10:10 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 10:10

Cem Yılmaz lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Levent’te bulunan lüks villasını satışa çıkardı. Sık sık evine girerken gazetecilere yakalanan Yılmaz, evini 100 milyon TL’ye satışa çıkardı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Cem Yılmaz lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı
Cem Yılmaz

İstanbul’un gözde semtlerinden biri olan Levent’te oturan Cem Yılmaz, uzun süredir oturduğu evini satışa çıkardı. Başarılı komedyen Cem Yılmaz, iddiaya göre, emlakçısına ilanı internete koymamasını söyledi. Usta oyuncu, bu durumun gizli kalmasını istedi.

100 MİLYONA SATIŞA ÇIKARDI

10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü komedyen Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını 100 milyon TL'ye satışa çıkardı. Dağıstanlı, "Şubat gösterisinin biletleri yedi dakika içinde tükenen Cem Yılmaz'a yoğun ilgi zammı da beraberinde getirdi. VIP biletleri 4400 liradan 7500 liraya yükseldi. Bu arada Yılmaz'ın, Levent'deki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığını öğrendik." dedi.

Cem Yılmaz lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

BİLETLERİ DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ 

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat'ta başlayacak. Ünlü komedyenin biletleri 495 TL'den satışa çıktı. Gösteriyi VIP kısımdan izlemek isteyenler ise 4 bin 400 TL ödedi.  Instagram hesabından şubat ve mart ayı için gösteri afişlerini paylaşan Yılmaz, biletlerin dakikalar içinde tükendiğini söyledi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından  Netflix'in 'Türkiye'de en çok izlenen 10 yapım' listesinde kendisinin 1. olduğunu gösterdiği bir kareyi yayınlayarak "Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş" notunu düştü.

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cem yılmaz
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