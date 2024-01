Cem Yılmaz lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

14 Ocak 2024 10:10 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 10:10

İstanbul’un gözde semtlerinden biri olan Levent’te oturan Cem Yılmaz, uzun süredir oturduğu evini satışa çıkardı. Başarılı komedyen Cem Yılmaz, iddiaya göre, emlakçısına ilanı internete koymamasını söyledi. Usta oyuncu, bu durumun gizli kalmasını istedi.

100 MİLYONA SATIŞA ÇIKARDI

10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü komedyen Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını 100 milyon TL'ye satışa çıkardı. Dağıstanlı, "Şubat gösterisinin biletleri yedi dakika içinde tükenen Cem Yılmaz'a yoğun ilgi zammı da beraberinde getirdi. VIP biletleri 4400 liradan 7500 liraya yükseldi. Bu arada Yılmaz'ın, Levent'deki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığını öğrendik." dedi.

BİLETLERİ DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat'ta başlayacak. Ünlü komedyenin biletleri 495 TL'den satışa çıktı. Gösteriyi VIP kısımdan izlemek isteyenler ise 4 bin 400 TL ödedi. Instagram hesabından şubat ve mart ayı için gösteri afişlerini paylaşan Yılmaz, biletlerin dakikalar içinde tükendiğini söyledi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından Netflix'in 'Türkiye'de en çok izlenen 10 yapım' listesinde kendisinin 1. olduğunu gösterdiği bir kareyi yayınlayarak "Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş" notunu düştü.