Cem Yılmaz yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili konuştu

21 Mart 2024 12:23 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:37

Aşk-ı Memnu ekibi yıllar sonra bir arada! Nihal ve Bihter’i yan yana görenler esprileri patlattı

Aşk-ı Memnu ekibi yıllar sonra bir arada! Nihal ve Bihter’i yan yana görenler esprileri patlattı

Cem Yılmaz, "CMXXIV" adını taşıyan yeni gösterisiyle sevenleriyle buluştu.

Yılmaz'ın geçtiğimiz haftalarda sahnede sağlık sorunu yaşayıp gösteriyi erken bitirdiği iddia edilmişti.

"ZOR NEFES ALIYORUM"

Ünlü komedyen, bu iddialara sahnede cevap verdi. Kendisini izlemeye gelen seyircilere açıklama yapan Yılmaz "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.

"UNUTMAK YOK"

Cem Yılmaz, gösterisi sırasında "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte." dedi.