21 Mart 2024 12:23 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:37
Cem Yılmaz yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili konuştu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunu yaşadığı yönündeki iddialara sahnede cevap verdi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Cem Yılmaz, "CMXXIV" adını taşıyan yeni gösterisiyle sevenleriyle buluştu.
Yılmaz'ın geçtiğimiz haftalarda sahnede sağlık sorunu yaşayıp gösteriyi erken bitirdiği iddia edilmişti.
"ZOR NEFES ALIYORUM"
Ünlü komedyen, bu iddialara sahnede cevap verdi. Kendisini izlemeye gelen seyircilere açıklama yapan Yılmaz "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.
"UNUTMAK YOK"
Cem Yılmaz, gösterisi sırasında "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte." dedi.
Kaynak: TGRT Haber