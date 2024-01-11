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Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri dakikalar içinde tükendi
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11 Ocak 2024 17:30 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 17:30

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri dakikalar içinde tükendi

Uzun bir aradan sonra yeni gösterisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan komedyen Cem Yılmaz’ın gösterisinin biletleri 495 TL ile 4 bin 400 TL arasında satıldı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Cem Yılmaz&#039;ın yeni gösterisinin biletleri dakikalar içinde tükendi
Cem Yılmaz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni gösterisinin biletleri dakikalar içinde tükendi. Yılmaz’ın en yüksek 4 bin 400 TL’ye satılan bileti dakikalar içinde bitti.

BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ 

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat'ta başlayacak. Ünlü komedyenin biletleri 495 TL'den satışa çıktı. Gösteriyi VIP kısımdan izlemek isteyenler ise 4 bin 400 TL ödedi.  Instagram hesabından şubat ve mart ayı için gösteri afişlerini paylaşan Yılmaz, biletlerin dakikalar içinde tükendiğini söyledi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından  Netflix'in 'Türkiye'de en çok izlenen 10 yapım' listesinde kendisinin 1. olduğunu gösterdiği bir kareyi yayınlayarak "Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş" notunu düştü.

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri dakikalar içinde tükendi

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Cem Yılmaz
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