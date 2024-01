11 Ocak 2024 17:30 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 17:30

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni gösterisinin biletleri dakikalar içinde tükendi. Yılmaz’ın en yüksek 4 bin 400 TL’ye satılan bileti dakikalar içinde bitti.

BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat'ta başlayacak. Ünlü komedyenin biletleri 495 TL'den satışa çıktı. Gösteriyi VIP kısımdan izlemek isteyenler ise 4 bin 400 TL ödedi. Instagram hesabından şubat ve mart ayı için gösteri afişlerini paylaşan Yılmaz, biletlerin dakikalar içinde tükendiğini söyledi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından Netflix'in 'Türkiye'de en çok izlenen 10 yapım' listesinde kendisinin 1. olduğunu gösterdiği bir kareyi yayınlayarak "Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş" notunu düştü.