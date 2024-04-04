Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, mazbatasını aldı, 'baba' itirafı dikkat çekti

04 Nisan 2024 21:55 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 21:55

Milli Takım dahil birçok takımda büyük başarılara imza atan teknik direktör Mustafa Denizli'nin 33 yaşındaki kızı Lal Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu. Bugün mazbatasını alan Denizli babasının siyasete girmesine nasıl baktığını anlattı.

LAL DENİZLİ: BABAM İSTEMEDİ

Ailesinin siyasete girmesine sıcak bakmadığını belirten Lal Denizli, "Babamın hayatı boyunca milyonlarca kişiyi temsil etmesinden kaynaklıydı. Babam hep şunu der, 'Benim siyasi olmam doğru değil. Çünkü beni sevenler arasında birçok farklı görüşten insan var. Bu onları kırabilir'. O nedenle onun o tarafsızlık ilkesine zeval gelebileceği endişesi vardı hep. Ama ben bu dengeyi güzel koruduğumu düşünüyorum." derken engel olmadıklarını belirtti.

"TORPİLLE GELMİŞİM GİBİ BİR ALGI VAR"

Ailesinin kararına destek olduğunu belirten, "Ama sanki onların torpiliyle gelmişim gibi bir algı oluştu. Böyle değildi. Genel Başkanımız Özgür Özel bunca yıldır verdiğim emeğin şahitlerinden biridir" dedi.