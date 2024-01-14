Ceylan'ın estetikleri düetin önüne geçti

14 Ocak 2024 16:14 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 16:27

Müzik piyasasına adım attıkları yıllardan beri sıkı dost olan Alişan ve Ceylan, 27 yıl aranın ardından birlikte düet yaptı. Sormaz Mıyım şarkısı için kamera karşısına geçen iki ismin gençlik kareleri yer aldı.

GÖRENLER TANIYAMADI

Fotoğrafta en çok göze çarpan, Ceylan'ın değişimi oldu. Görenlerin tanımakta zorlandığı Ceylan, Barbie'ye benzetildi. Sosyal medyada da gündem olan bu değişimi görenler, ünlü şarkıcının adeta başka birine dönüştüğünü yazdı.