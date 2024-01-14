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14 Ocak 2024 16:14 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 16:27

Ceylan'ın estetikleri düetin önüne geçti

Alişan ile birlikte düet yapan Ceylan’ın değişimi şaşırttı. Yaptırdığı estetikleriyle bambaşka biri olan Ceylan, düetin önüne geçti.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Ceylan&#039;ın estetikleri düetin önüne geçti
Ceylan, Alişan

Müzik piyasasına adım attıkları yıllardan beri sıkı dost olan Alişan ve Ceylan, 27 yıl aranın ardından birlikte düet yaptı. Sormaz Mıyım şarkısı için kamera karşısına geçen iki ismin gençlik kareleri yer aldı.

GÖRENLER TANIYAMADI

Fotoğrafta en çok göze çarpan, Ceylan'ın değişimi oldu. Görenlerin tanımakta zorlandığı Ceylan, Barbie'ye benzetildi. Sosyal medyada da gündem olan bu değişimi görenler, ünlü şarkıcının adeta başka birine dönüştüğünü yazdı.

Ceylan'ın estetikleri düetin önüne geçti

 

 

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CeylanAlişan
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