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    • 08 Ocak 2024 11:34 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:40

    Cezaevindeki Dilan Polat’ın yeni şube açılışına akın ettiler

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Kara para aklama suçundan cezaevinde olan Dilan Polat’ın güzellik merkezinin yeni şubesinin açılışına Engin Polat'ın ailesinin yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

    Cezaevindeki Dilan Polat’ın yeni şube açılışına akın ettiler
    Dilan Polat

    Kara para aklama suçundan tutuklu olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kayyım yönetimindeki güzellik merkezlerinin franchise verilen Kağıthane'deki yeni şubesi açıldı. Açılışta yoğunluk yaşanırken, gün boyu "Enerci" şarkısı çalındı.

    AÇILIŞTA YOĞUNLUK YAŞANDI

    Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerinin yönetimi kayyıma geçmişti. Geçtiğimiz gün gösterişli bir törenle güzellik merkezlerinin Kağıthane'de yeni şubesi açıldı. Açılışta Dilan Polat’ın ‘Enerci’ şarkısı da çalındı.

    Cezaevindeki Dilan Polat’ın yeni şube açılışına akın ettiler

    ŞÜKRAN POLAT DA KATILDI

    Sosyal medya hesabından aile üyeleriyle fotoğraf paylaşan Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat, açılışa takipçilerini de davet etti. Yoğun bir kalabalık yaşanırken, yeni şube açılışında Polat çiftinin ailesinin yanında çiftin avukatları da orada bulundu.

    Cezaevindeki Dilan Polat’ın yeni şube açılışına akın ettiler

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    Dilan Polat
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