Cezaevindeki Dilan Polat’ın yeni şube açılışına akın ettiler

08 Ocak 2024 11:34 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:40

Kara para aklama suçundan tutuklu olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kayyım yönetimindeki güzellik merkezlerinin franchise verilen Kağıthane'deki yeni şubesi açıldı. Açılışta yoğunluk yaşanırken, gün boyu "Enerci" şarkısı çalındı.

AÇILIŞTA YOĞUNLUK YAŞANDI

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerinin yönetimi kayyıma geçmişti. Geçtiğimiz gün gösterişli bir törenle güzellik merkezlerinin Kağıthane'de yeni şubesi açıldı. Açılışta Dilan Polat’ın ‘Enerci’ şarkısı da çalındı.

ŞÜKRAN POLAT DA KATILDI

Sosyal medya hesabından aile üyeleriyle fotoğraf paylaşan Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat, açılışa takipçilerini de davet etti. Yoğun bir kalabalık yaşanırken, yeni şube açılışında Polat çiftinin ailesinin yanında çiftin avukatları da orada bulundu.