Cinayetten yargılanan Tarkan'ın kuzenine müebbet hapis cezası

05 Nisan 2024 18:18 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:20

Tutuklu sanık Servet Tevetoğlu SEGBİS sistemi ile hazır edilirken müştekiler Yüksel Çelik, Hava Gönülkırmaz ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada söz verilen müşteki Yüksel Çelik "Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. Maktulün annesi Hava Gönülkırmaz ise "7 yıl oldu katiller yakalanmadı. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. Son sözü ise Tarkan'ın kuzeni sanık Servet Tevetoğlu alarak beraatini istediğini belirtti.

SERVET TEVETOĞLU MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Turgay Tokur hakkındaki kırmızı bülten ve yakalama emrinin bugüne kadar infaz edilmemesi nedeniyle sanığın dosyasının ayrılmasına karar verirken, mahkeme sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Nihat Budak ve Murat Budak'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.