Cüneyt Arkın’ın miras davasındaki tanığı Nuri Alço oldu

17 Ocak 2024 13:28 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 13:28

Hayata 28 Haziran 2022’de gözlerini yuman usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır’ın, mirastan mal kaçırdıkları ve pay alamadığı iddiasıyla Arkın’ın ikinci eşi Betül Cüreklibatır ile 2 erkek kardeşi Murat Cüreklibatır ile Kaan Cüreklibatır’a açtığı davanın görülmeye devam ediliyor. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı Filiz Cüreklibatır ile davalı Betül Cüreklibatır, taraf avukatlarıyla hazır bulundu.

“CÜNEYT ARKIN’IN KIZINA MADDİ YARDIMDA BULUNDUĞUNU DUYMADIM”

Görülen duruşmada Filiz Cüreklibatır adına tanıklık eden eski eşi Yalçın Canlı, "Filiz hanımla evli olduğumuz dönemde, Cüneyt Arkın'ın şoförüyle irtibat halindeydik. Şoförü, Cüneyt Arkın üzerine yalnızca bir taşınmazın kaldığını ve diğer tüm malvarlıklarının devredildiğini ve dikkat etmesi gerektiğini eski eşime söyledi. Ben Cüneyt Arkın'a ait taşınmazların ne şekilde olduğunu bilmiyorum. 2009-2010 yılları arasında kızım iyi bir şekilde ata biniyordu. Dedesi de bu hususta kabiliyetli olduğu için, eşim de o dönem dede torun arasına girmememiz gerektiğini ve tanışmaları gerektiğini söyledi. Belirli bir süre sonra bu hususta babasına ulaşamadığını, ev telefonundan aradığında da eşi Betül hanımın açtığını ve sürekli Cüneyt beyin uyuduğunu söylediğini anlattı. Ben aradığımda Betül hanım, Cüneyt beyin haberinin olduğunu ancak görüşmek istemediğini söyledi ama ben kendisine inanmadım. Eski eşim babasına hep ulaşmaya çalıştı, ancak hep zorluk çekti" dedi.

Filiz Cüreklibatır ile babası Cüneyt Arkın’ın arasının 2010 yılına kadar pek iyi olmadığını ancak sonrasında aralarında sıcak ve samimi ilişki kurulduğunu hatırladığını aktaran Canlı, ‘’Biz Filiz ile evlendikten sonra Cüneyt Arkın bir defa evimize gelerek bizi tebrik etti. Ben Cüneyt Arkın'ın kızına maddi olarak herhangi bir yardımda bulunduğunu ve herhangi bir mal verdiğini duymadım" şeklinde konuştu.

“KAYINPEDERİ OLMASAYDI GEÇİNMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ”

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ve iki oğlu adına tanıklık yapan Nuri Alço ise ‘’Cüneyt'i ikimizin de Eskişehirli olmasından dolayı, sinemaya girmeden önce tanırım. Bana sormuş olduğunuz 2009 tarihli vasiyetnameyi bilmiyorum. Cüneyt sağlığında Levent'teki villasına birkaç defa gitmiştim. Villanın bahçesinde barfix, ağırlık aletleri ve yaylar olduğunu ve Cüneyt'in orada çalıştığını hatırlıyorum. Bunun dışında her yaz Silivri'deki yazlığına giderdi ve 1974 model Mercedes marka aracı olduğunu hatırlıyorum. Ben Cüneyt Arkın ile en son 1981 yılında 'Katiller de Ağlar' isimli filmi çekmiştim. O dönem Cüneyt Arkın'ın 3 adet film karşılığı 10 bin lira ücret aldığını hatırlıyorum. Bu parayla bir taşınmaz alınmayacağını iyi hatırlıyorum. Olsa olsa eski model bir araba parasına denk gelirdi. O dönemlerde Cüneyt Arkın, kayınpederi olmasaydı geçinmesi mümkün değildi. Eşi Betül hanımın yardımlarıyla evde figürasyon ekibine ve kavgacılara yemek dağıtırdı, bakar ve gözetlerdi. Bunlar için de masraf gerekirdi. Ben Cüneyt Arkın'ın Silivri ve Levent'teki evi ile bir arabası olduğunu biliyorum. Eşi Betül hanımın babasından gelen bir malvarlığı vardı’’ dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Cüneyt Arkın'ın rol aldığı tüm yapımların reklam, film ve diziyle ilgili kurumlara yazı yazılmasına ve dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.