Danilo Zanna iftar sofrası hazırladı, gönülleri fethetti!

01 Nisan 2024 22:47 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:47

Masterchef programıyla tanınan İtalyan Şef Danilo Zanna, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen iftar yemeğine konuk olarak katıldı. Herkesle tek tek ilgilenen Zanna beğeni takdir toplarken, iftar sofrasını Danilo'nun tarifleriyle hazırlanan menü süsledi.

DANILO ZANNA YAŞLILAR İÇİN DÜZENLENEN İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile İtalyan şef Danilo Zanna, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen iftar programında yaşlılarla bir araya geldi. Program, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisiyle başlarken, menü ünlü şefin tariflerinden oluştu. Programın konuğu şef Danilo ve Yılmaz, yaşlılarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Menüde, tavuklu şehriye çorbası, patlıcan kebabı, nohutlu pirinç pilavı ve dondurmalı cevizli irmik helvası yer aldı.

"İFTAR PAYLAŞMAK DEMEK"

İftarın inanılmaz güzel bir duygu olduğunu anlatan Şef Danilo, "İftar birlikte olmak, paylaşmak demek. Bunu burada yaşadığım için çok şanslıyım." dedi.

Fatma Yılmaz ise Danilo'ya katkılarından dolayı teşekkür ederken, "Tabii burada bir masanın etrafı aile sofrası gibi oluyor. Biz de bu aile sofrasına misafir olduk bugün. Danilo da sağ olsun bize güzel yemekleri ve menüsüyle eşlik etti. Güzel bir gün geçiriyoruz. Ramazan bir ekmeği bölüşmek, bir masanın etrafında buluşmak, paylaşmak demek." şeklinde konuştu.