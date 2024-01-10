Demet Akalın canlı yayında kendisini öve öve bitiremedi!

10 Ocak 2024 16:53 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:32

Sunduğu sabah programına kısa bir ara verdikten sonra geri dönen Akalın, , canlı yayın sırasında kendisini öve öve bitiremedi. Yanına getirdiği nazar boncuğunu da takan şarkıcı yine konuşulmayı başardı.

KENDİNİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Canlı yayında kendini öve öve bitiremeyen Demet Akalın, “Ay bugün ne kadar güzelim. Ay Allah'ıma bin şükürler olsun. Harbi güzel kadınım bak. Makyajlı ve ancak üstüme güzel makyaj yapılırsa ki yılbaşı makyajını hiç beğenmedim. Sevgili Ebru Gündeş. Bak bu kadına makyaj çok güzel yakışıyor. Dışarıda beni görüyorsunuz makyajsız falan. Ben çok makyajlı dolaşmıyorum sokakta. Ay 30 tane çekerim bugün. Bugün hiç yıkamayayım suratımı, çok güzel kadınım.” sözlerinin arından yanında getirdiği nazar boncuğunu taktı.

AMELİYAT OLDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hafta içi her gün Jess Molho ile 'Gel Konuşalım' isimli magazin programını sunan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yayına katılmayınca seyircisini meraklandırdı. Hastane odasından paylaşım yapan şarkıcı, ameliyat olduğunu duyurdu. Akalın, "İsmail Koçak hocam ses telimdeki yalancı kissten kurtardı, şükür sabah. Ben iyiyim sabah allah razı olsun tüm mesaj atanlara" dedi.