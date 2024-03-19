Demet Akalın hem Yalı Çapkını'na hem de Zeynep Bastık'a trip attı

19 Mart 2024 23:25 - Güncelleme : 19 Mart 2024 23:25

Sosyal medyada yaptığı yazım yanlışlarıyla tanınan Demet Akalın bu sefer ise Yalı Çapkını dizisinde kendi şarkısı çalınmadığı için trip attı. Demet Akalın'ın yorumundan Zeynep Bastık da nasibini aldı.

DEMET AKALIN YİNE YORUMUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Dizi ve programların sıkı takipçisi olan Demet Akalın bir sosyal medya kullanıcısının Demet Akalın'a Yalı Çapkını'nın son fragmanı görüp görmediğini sordu. Bunun üzerine Akalın da 'şarkıları çalan şarkıcılara at!!!' diyerek cevap verdi. Akalın'ın bu sözleri Yalı Çapkını dizisine mi, yoksa şarkının sahibi Zeynep Bastık'a mı söylediği merak konusu oldu.