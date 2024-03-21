Demet Akalın'dan estetik yaptıran erkeklere destek geldi

21 Mart 2024 00:38 - Güncelleme : 21 Mart 2024 00:38

Geçtiğimiz günlerde 58 yaşındaki Cenk Eren yüz germe ameliyatı olarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili Demet Akalın da konuştu.

DEMET AKALIN'DAN CENK EREN'E DESTEK

Kadınların yaptırdıkları estetikler kadar erkelerin yaptırdığı işlemler de konuşulmaya başlandı. Son olarak şarkıcı Cenk Eren değişimiyle dikkat çekmişti. Demet Akalın sunuculuğunu üstlendiği programda estetiğin Eren'e çok yakıştığını söyleyerek, "Demet Akalın, "Çok da yakışmış bayıldım. Kadınlar yapınca oluyor da erkeklere neden bu kadar yükleniyorlar?" dedi.