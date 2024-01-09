Devrim Özkan ve Lucas Torreira ayrılığının nedeni ortaya çıktı

09 Ocak 2024 15:02 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:02

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ayrıldı. Özkan’ın son olarak katıldığı O Ses Yılbaşı programından sonra ilişkide problem olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkan çiftin ayrıldığı öne sürüldü.

DEVRİM ÖZKAN VE LUCAS TORREIRA ÇİFTİNİN AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

'Aramızda Kalmasın' programının sunucusu Müge Dağıstanlı ise ayrılığın perde arkasına dair, "Herkes evlilik haberi beklerken, ayrılık haberi geldi... Konuşulanlara göre Torreira'nın rezidansından sabaha karşı bağırış, kavga sesleri geldi. Özkan'ın hıçkırıklarla ağlaması da duyuldu. Ayrılığın perde arkasına dair sosyal medyada çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Söylenenlere göre Devrim Özkan'ın bitmek bilmeyen istekleri vardı." sözlerine yer verdi.