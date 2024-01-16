Devrim Yakut ayağını kırdı, Camdaki Kız ekibi anında toplandı
Usta oyuncu Devrim Yakut ayağını kırdı. Sık sık görüştüğü Camdaki Kız ekibi oyuncuları ise soluğu usta ismin yanında aldı.
Kirli Sepeti dizisinde Canan karakteriyle rol alan Devrim Yakut, ayağını kırdı. Sevenlerini bir hayli korkutan oyuncu, Camdaki Kız ekibinin ziyarete gelmesiyle sevince boğuldu.
CAMDAKİ KIZ EKİBİNDEN DEVRİM YAKUT'A ZİYARET
Camdaki Kız ekibiyle sık sık bir araya gelen Devrim Yakut, ayağını kırdığı için ziyarete gelen Camdaki Kız ekibiyle fotoğrafını paylaşarak, “Canlarım geçmiş olsuna gelmiş, evde bayram havası” notunu düştü.
DEVRİM YAKUT KİMDİR?
27 Mayıs 1968 doğumlu Devrim Yakut, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Oyuncu Keşanlı Ali Destanı, Annem Uyurken, Vicdan, Anlı Oğullu, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları, Camdaki Kız ve Kirli Sepeti dizilerinde rol aldı.