Dilan Polat’ın kayınvalidesi duyurdu! Aylardır kapalıydı…

13 Ocak 2024 12:08 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 12:09

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ortaya çıkmasının ardından hastane süreci ilgi ile araştırılmaya başlandı. Polat'ın aylardır kapalı olan ana Instagram hesabı geçtiğimiz saatlerde tekrardan açıldı. Kaynanası Şükran Polat’ta Dilan Polat’ın sosyal medya hesabının açıldığını duyurdu.

TABURCU OLDU!

Bir süredir cezaevinde olan Dilan Polat ile ilgili geçtiğimiz hafta da yeni bir gelişme yaşanmıştı. Tutuklandığı günden bu zamana kadar psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Dilan Polat’ın geçtiğimiz haftalarda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı. Başka bir tutukluyla beraber aynı odada kalan Polat’ın 24 saat gözlem altında tutulduğu belirtilmişti. Dilan Polat’ın tedavisinin ardından 8 Ocak 2024’ün ilk saatlerinde Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği açıklandı.

Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, müvekkilinin ilaçlarında düzenlenmeye gidildiğini ve biraz dinlendikten sonra cezaevine geri döndüğünü duyurmuştu. Dilan Polat hakkında çıkan yeni bir gelişme yaşandı. Polat'ın aylardır kapalı olan ana Instagram hesabı yeniden açıldı. Bu haberi de Engin Polat'ın annesi Şükran Polat kendi hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.