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13 Mart 2024 08:43 - Güncelleme : 13 Mart 2024 08:48

Dilan Polat'tan sonra gözler onlara çevrilmişti! 'Tayyargiller'e şok ceza

Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomenleri Özlem - Tayyar Öz çifti Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından dikkatleri üzerine çekmiş haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma açılmıştı. 'Tayyargiller' olarak anılan çifte sürpriz bir ceza geldi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Dilan Polat&#039;tan sonra gözler onlara çevrilmişti! &#039;Tayyargiller&#039;e şok ceza

Dilan - Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından kara para aklama ve vergi kaçırma kapsamında başlatılan soruşturmalar diğer fenomenlere de sıçramıştı. Özellikle Dilan Polat'a benzerliğiyle ön plana çıkan Özlem Öz dikkatleri daha çok üzerine çekmişti.

Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine neden kayyum atandığı ortaya çıktı

Polat çiftinin sosyal medya hesabından paylaştığı 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki isimlere soruşturma başlatılmasının ardından mal varlıklarına da el konulmuştu.

Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine neden kayyum atandığı ortaya çıktı

MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Mal varlığına el konulan fenomen Özlem Öz: Maddi sıkıntıdayız

550 BİN TL'LİK CEZA

Özlem Öz'ün "doktorun yapması gereken iş ve işlemleri güzellik merkezlerinde yapıldığına dair" tanıtım yapması Tayyargiller'e pahalıya patladı.

Show TV'nin haberine göre, Özlem Öz'ün yaptığı yanıltıcı reklam sebebiyle çifte 550 bin TL para cezası kesildi.

Dilan Polat'tan sonra gözler onlara çevrilmişti! 'Tayyargiller'e sürpriz ceza - 4. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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