Dilan Polat'tan sonra gözler onlara çevrilmişti! 'Tayyargiller'e şok ceza

13 Mart 2024 08:43 - Güncelleme : 13 Mart 2024 08:48

Dilan - Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından kara para aklama ve vergi kaçırma kapsamında başlatılan soruşturmalar diğer fenomenlere de sıçramıştı. Özellikle Dilan Polat'a benzerliğiyle ön plana çıkan Özlem Öz dikkatleri daha çok üzerine çekmişti.

Polat çiftinin sosyal medya hesabından paylaştığı 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki isimlere soruşturma başlatılmasının ardından mal varlıklarına da el konulmuştu.

MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

550 BİN TL'LİK CEZA

Özlem Öz'ün "doktorun yapması gereken iş ve işlemleri güzellik merkezlerinde yapıldığına dair" tanıtım yapması Tayyargiller'e pahalıya patladı.

Show TV'nin haberine göre, Özlem Öz'ün yaptığı yanıltıcı reklam sebebiyle çifte 550 bin TL para cezası kesildi.