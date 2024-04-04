04 Nisan 2024 19:08 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:08
Dilan ve Engin Polat davasında karar! Kaçma vurgusu dikkat çekti
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve engin Polat çifti, fenomen Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri gerekçesiyle hakim karlısına çıktı. Hakim, kaçma şüphesine vurgu yaparak kararını verdi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Polat çifti bugün hakim karşısına çıktı.
DİLAN VE ENGİN POLAT HAKİM KARŞISINDA
Dilan ve Engin Polat'ın avukatı sanıkların tutukluluklarına itiraz ederken, itirazı değerlendiren Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Batuhan İnci, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, İsmail Emre Arifoğlu VE Yunus Emre Yıldız'ın tutukluluklarının devamına karar verdi.
KAÇMA VURGUSU
Mahkemenin kararında 'kaçma şüphesi' vurgusu dikkat çekti.
Kaynak: TGRT Haber.com