Dilan ve Engin Polat'ın ardından MASAK'ın radarındaydı! Şulemsi'ye ceza kesildi

06 Nisan 2024 23:30 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 23:30

Dilan Polat ve Engin Polat'ın "Kara para aklama", "vergi kaçırma" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından fenomenler MASAK'ın radarına takıldı. Sosyal medyada lüks yaşantıları dikkat çeken Şulemsi'ye de reklamları yüzünden 550 bin TL'lik ceza kesildiği iddia edildi.

ŞULEMSİ'YE CEZA KESİLDİ

Güzellik merkezi sahibi olan bu fenomenlerden biri de Şulemsi olarak tanınan Şule Kayatürk oldu. Yaptırdığı estetik operasyonlarla çok konuşulan Şulemsi, güzellik salonlarına sağlık kuruluşu izlenimi verdiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Fenomenlere kesilen cezaları açıklayan avukat Emre Alıcı'nın iddiasına göre; Şulemsi'ye mevzuatlara uymadan yaptığı reklamlar yüzünden 550 bin TL'lik para cezasına çarptırıldı.