16 Ocak 2024 15:10 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:12
Diyeti bozan Nurgül Yeşilçay, Kösem Sultan'dan azar yedi
Son dönemde paylaştığı videolarla adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay, son olarak diyeti bozma anlarını tiye aldığı videosuyla takipçilerini güldürdü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla güldürmeyi başardı. Yeşilçay'ın paylaşımında, baklava yiyeceği sırada Kösem Sultan karakterinden hatırlanan repliklere göndermelerde bulunduğu anlar güldürdü.
NUGÜL YEŞİLÇAY, TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ
Oyuncu, diyetini bozma anlarını daha önce oynadığı Kösem Sultan karakterinin replikleriyle göndermede bulunarak video çekti. Takipçilerine keyifli anlar yaşatan Yeşilçay’a beğeni ve yorum yağdı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM GECİKMEDİ
Eğlenceli videolarıyla son dönemde fenomen haline gelen Nurgül Yeşilçay, ilgiyle takip ediliyor. Takipçilerinden ‘Ne kadar doğal ve samimi’, ‘Fenomen olma yolundasınız’ gibi mesajlar gelirken, Filiz Akın ve Müjde Uzman da videoya kayıtsız kalmadı.