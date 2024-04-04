Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Magazin>Dizide düşman gerçekte dost! Yaprak Dökümü'nün Fikret'inden Cevriye'li paylaşım
04 Nisan 2024 21:15 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 21:15

Dizide düşman gerçekte dost! Yaprak Dökümü'nün Fikret'inden Cevriye'li paylaşım

Unutulmaz diziler arasında yer alan Yaprak Dökümü dizisinde Fikret rolüyle yer alan Bennu Yıldırımlar ile Cevriye'si yıllardır süren sıkı dostluklarıyla takdir topluyor.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Dizide düşman gerçekte dost! Yaprak Dökümü&#039;nün Fikret&#039;inden Cevriye&#039;li paylaşım

Başrolünde Halil Ergün, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde uzun süre karşılıklı oynayan Bennu Yıldırım ve Güler Ökten'in sıkı dostluğu beğeni topladı. 

DİZİDE DÜŞMAN GERÇEKTE SIKI DOST 

Yaprak Dökümü dizisinde Fikret (Bennu Yıldırımlar) ile kayınvalidesi Cevriye (Güler Ökten) arasındaki olaylar izleyici tarafından sıkı takip ediliyordu. Dizide birbirini sevmeyen iki karakteri oynayan usta oyuncular gerçek hayatta ise sıkı dost. Dizi 2010 yılında bitmesine rağmen sık sık bir araya gelen ikili çektirdikleri fotoğrafı ise sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. 

Dizide düşman gerçekte dost! Yaprak Dökümü'nün Fikret'inden Cevriye'li paylaşım - 1. Resim

Dizide düşman gerçekte dost! Yaprak Dökümü'nün Fikret'inden Cevriye'li paylaşım - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...