Dizide düşman gerçekte dost! Yaprak Dökümü'nün Fikret'inden Cevriye'li paylaşım

04 Nisan 2024 21:15 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 21:15

Başrolünde Halil Ergün, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde uzun süre karşılıklı oynayan Bennu Yıldırım ve Güler Ökten'in sıkı dostluğu beğeni topladı.

DİZİDE DÜŞMAN GERÇEKTE SIKI DOST

Yaprak Dökümü dizisinde Fikret (Bennu Yıldırımlar) ile kayınvalidesi Cevriye (Güler Ökten) arasındaki olaylar izleyici tarafından sıkı takip ediliyordu. Dizide birbirini sevmeyen iki karakteri oynayan usta oyuncular gerçek hayatta ise sıkı dost. Dizi 2010 yılında bitmesine rağmen sık sık bir araya gelen ikili çektirdikleri fotoğrafı ise sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.