20 Mart 2024 20:18 - Güncelleme : 20 Mart 2024 20:18
Dr Dre sayesinde dünyaca ünlü rapçiler bir araya geldi
Dr Dre adıyla tanınan dünyaca ünlü rapçinin adı Hollywood Bulvarı'nda yer alan Walk of Fame'e koyuldu. Ünlü ismi destelemek için birçok rapçi Walk of Fame'e akın etti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Dünyaca ünlü rapçi ve prodüktör Dr Dre'nin adı Walk of Fame'e koyuldu. Dre için düzenlenen törene şarkıcının hayranlarının yanı sıra yakın dostları Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg gibi isimlerde katıldı.
ÜNLÜ RAPÇİLER DR. DRE İÇİN BULUŞTU
Birçok dünyaca ünlü ismin tanınmasında büyük katkı sağlayan Dr Dre, adının Los Angeles'taki Hollywood Bulvarı'nda yer alan Walk of Fame'e koyulması hakkında, 'Bir gün burada çocukluk kahramanlarımdan bazılarının arasında temsil edileceğimi hiç hayal etmezdim' dedi.
Ödüllü hip-hop yapımcısı Dr Dre adıyla bilinen Andre Young'a Hollywood Walk of Fame'de bir yıldız takdim edildi. Törene Eminem, 50 Cent ve Snoop Dogg gibi ünlü isimlerde katıldı. Etkinlikte konuşan rapçi Snoop Dogg, "Dre olmasaydı Snoop olmazdı" dedi.
Kaynak: TGRT Haber.com