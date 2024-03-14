Dua Lipa 'Radical Optimism' albümünü 3 Mayıs'ta yayınlayacak

14 Mart 2024 02:55 - Güncelleme : 14 Mart 2024 03:03

Dua Lipa, yeni albümünü ve yayın tarihini duyurdu! Peki, Dua Lipa'nın yeni albümü ne, hangi türde? Dua Lipa yeni albümü ne zaman çıkıyor? Detaylar haberimizde!

DUA LIPA 'RADICAL OPTIMISM' ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Dua Lipa'nın üçüncü tam uzunluktaki albümü 'Radikal Optimizm' 3 Mayıs'ta yayınlanacak. Albüm, 'Houdini' ve 'Training Season' gibi iki ön single da dahil olmak üzere 11 şarkıdan oluşuyor. Albümün tanıtımında dikkat çeken bir detay ise şarkıcının kaşlarının neredeyse görünmez olduğu yeni bir tanıtım fotoğrafıydı, ancak albümü kısa bir Instagram canlı yayınında duyurduğunda kaşları oldukça normal görünüyordu. Ünlü şarkıcının, yeni albümüne özel yeni ve farklı bir tarzla dönüş yapması bekleniyor.

DUA LIPA YENİ ALBÜMÜ HANGİ TÜRDE?

Albüm, Dua'nın memleketi Londra'nın enerjisinden ve '90'ların Britpop'unun doğallığı, dürüstlüğü, özgüveni ve özgürlüğünden ilham alarak oluşturulmuş.