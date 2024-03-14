Dün baba olacağını öğrenmişti! Survivor Yunus Emre'nin eşinden üzen haber geldi

14 Mart 2024 18:18 - Güncelleme : 14 Mart 2024 18:18

İletişim ödülünü kazanan Yunus Emre, baba olacağını öğrenmiş ve sevinçten havalara uçmuştu. Canlı yayında haberi alan Yunus Emre'nin takip ettiği bir kullanıcının "Hayır doğru haber değil" paylaşımının ardından Beria Özden'den üzücü haber geldi.

DÜN SEVİNÇTEN HAVALARA UÇMUŞTU, BUGÜN ÜZÜCÜ HABER GELDİ

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Survivor yarışmacısı Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, "Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor." sözlerine yer vermişti. Dün iletişim ödülünü kazanan Yunus Emre ise baba olacağını öğrenmişti. Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan Özden bebeğini kaybettiğini belirterek, "Sosyal medya ortamı, gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. 1 haftadır fazla ağrılarım vb. sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim çok üzgünüm. Kötü düşünenlerin umarım başına gelmez." dedi.