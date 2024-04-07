Dünya efsanesi Jackie Chan'dan damga vuran paylaşımlar!

07 Nisan 2024 10:32 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 10:33

Dünya sinema sektörüne aktör ve dövüş sanatçısı olarak adını yazdıran Jackie Chan, 70 yaşına girdi. Chan'ın yeni yaş kutlaması için paylaştığı fotoğraflar gündem oldu. Chan'ın bir kaç gün önce hakkında çıkan söylemlere de fotoğrafla açıklık getirdi.

DÜNYA EFSANESİ JACKİE CHAN'DAN DAMGA VURAN PAYLAŞIMLAR!

Sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Chan, 70 yaşında olmanın şokunu yaşadığını belirtti. 62 yıldır sinema sektöründe olan ünlü oyuncu, son filminin de müjdesini verdi.

Ancak konusunun ve ne zaman yayınlanacağını belirtmedi. Bu müjdeyi 70 yaşında veren Chan'ın fotoğrafına beğeni yağdı. Hayranları sabırsızlıkla filme dair detayları beklediklerine dair yorumlarda bulundu.

Jackie Chan, 1982 yılında Tayland asıllı oyuncu Joan Lin ile evli olan Jaycee Chan adında bir de oğlu var. Hafızalara aksiyon filmleriyle kazınan Chan, Big and Little Wong Tin Bar filmi ile tüm dünyaya adını duyurdu. Son olarak ise Kung Fu Panda 4 da yer aldı.