30 Mart 2024 15:04 - Güncelleme : 30 Mart 2024 15:19
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira metroda görüntülendi
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, New York metrosunda görüntülendi. Ünlü şarkıcıyı metroda görenler fotoğraf çekilmek için kalabalık oluşturdu.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
Yakın zamanda "Women Do Not Cry Anymore" albümünü çıkaran Kolombiyalı, 'Shakira' lakaplı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll, New York'ta metroda görüntülendi.
BÜYÜK KALABALIK OLUŞTU
Metroda Shakira'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Metrodan Shakira ile inen hayranları fotoğraf çekilmek için büyük kalabalık oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı