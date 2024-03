Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira metroda görüntülendi

30 Mart 2024 15:04 - Güncelleme : 30 Mart 2024 15:19

Yakın zamanda "Women Do Not Cry Anymore" albümünü çıkaran Kolombiyalı, 'Shakira' lakaplı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll, New York'ta metroda görüntülendi.

BÜYÜK KALABALIK OLUŞTU

Metroda Shakira'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Metrodan Shakira ile inen hayranları fotoğraf çekilmek için büyük kalabalık oluşturdu.