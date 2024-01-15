Dünyaca ünlü şarkıcı, valizinde 42 kilo yiyecek çıkınca gözaltına alındı

15 Ocak 2024 14:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:53

Julio Iglesias, Bahamalar'dan seyahat ettiği Dominik Cumhuriyeti'nin Punta Cana Havaalanı'nda gözaltına alındı. 80 yaşındaki şarkıcının valizinden 42 kilo yiyecek çıktı .

VALİZİNDEN 42 KİLO YİYECEK ÇIKTI

Valizinden çilek, ahududu, yaban mersini, kiraz, domates, pancar, kereviz, fasulye, ıspanak, marul, mantar, roka, et ve sebze çıktığı iddia edilen Julio Iglesias, Dominikli yetkililere neden valizinde bu kadar çok yiyecek olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Julio Iglesias, uzun bir süredir hem Bahamalar hem de Dominik Cumhuriyeti'nde yaşıyor ve iki ülke arasında mekik dokuyor. Dünyaca ünlü şarkıcının bir süredir tekerlekli sandalye kullandığı ve hafıza sorunları olduğu ve şarkılarını unuttuğu söyleniyordu.

JULIA IGLESIAS KİMDİR?

23 Eylül 1943 Madrid doğumlu Julio Iglesias, İspanyol şarkıcı, söz yazarı. 300 milyondan fazla satan sanatçının albümleri 14 farklı dile çevrildi. Başarılı müzik kariyeri boyunca 2600'dan fazla platin ve altın plak sahibi olmuştur. 1970 yılında Eurovision şarkı yarışmasında "Gwendolyne" adlı şarkıyla İspanya'yı temsil etmiş, yarışma sonunda İsviçre ve Fransa ile dördüncülüğü paylaşmıştır. kısa bir süre sonra "Un Canto A Galicia" şarkısı Almanya'da 1 milyon satmış ve birçok Avrupa ülkesinde hit olmuştur. İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias’ın ise babasıdır.