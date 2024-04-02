Dünyanın en zenginleri belli oldu! Milyarder Elon Musk ilk sırayı kaybetti
Forbes dergisi, dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. Her listede ilk sırada yer alan ABD'li milyarder Elon Musk, bu sefer ikinci sıraya geriledi.
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en zenginleri listesini paylaştı. Son yayınlanan listede ABD'li milyarder Elon Musk, ilk sırada yer alırken, bu sıralamada ilk sırasını kaybetti. güncellenen sıralama ile ilk sıradaki yerini kaybetti.
DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ BELLİ OLDU
Milyarderin toplam serveti, 2023'e göre 2 trilyon dolar artış göstererek 14.2 trilyon dolar olarak hesaplandı. Milyarderlerin sırasında X'in sahibi Elon Musk ikinci sırada yer alırken, ilk sırayı ünlü giyim markalarının sahibi Bernard Arnault yer aldı.
25 - Charles Koch / ABD
24 - Zhong Shanshan / Çin
23 - Julia Koch / ABD
22 - David Thomson ve ailesi / Kanada
21 - Alice Walton / ABD
20 - Jensen Huang / ABD
19 - Rob Walton / ABD
18 - Jim Walton / ABD
17 - Gautam Adani / Hindistan
16 - Michael Dell / ABD
15 - Francoise Bettencourt Meyers / Fransa
14 - Carlos Slim Helu / Meksika
13 - Amancio Ortega / İspanya
12 - Michael Bloomberg / ABD
11 - Sergey Brin / ABD
10 - Larry Page / ABD
9 - Mukesh Ambani / Hindistan
8 - Steve Ballmer / ABD
7 - Bill Gates / ABD
6 - Warren Buffett / ABD
5 - Larry Ellison / ABD
4 - Mark Zuckerberg / ABD
3 - Jeff Bezos / ABD
2 - Elon Musk / ABD
1 - Bernard Arnault / Fransa