Dünyanın en zenginleri belli oldu! Milyarder Elon Musk ilk sırayı kaybetti

02 Nisan 2024 22:45 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 22:46

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en zenginleri listesini paylaştı. Son yayınlanan listede ABD'li milyarder Elon Musk, ilk sırada yer alırken, bu sıralamada ilk sırasını kaybetti. güncellenen sıralama ile ilk sıradaki yerini kaybetti.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ BELLİ OLDU

Milyarderin toplam serveti, 2023'e göre 2 trilyon dolar artış göstererek 14.2 trilyon dolar olarak hesaplandı. Milyarderlerin sırasında X'in sahibi Elon Musk ikinci sırada yer alırken, ilk sırayı ünlü giyim markalarının sahibi Bernard Arnault yer aldı.

25 - Charles Koch / ABD

24 - Zhong Shanshan / Çin

23 - Julia Koch / ABD

22 - David Thomson ve ailesi / Kanada

21 - Alice Walton / ABD

20 - Jensen Huang / ABD

19 - Rob Walton / ABD

18 - Jim Walton / ABD

17 - Gautam Adani / Hindistan

16 - Michael Dell / ABD

15 - Francoise Bettencourt Meyers / Fransa

14 - Carlos Slim Helu / Meksika

13 - Amancio Ortega / İspanya

12 - Michael Bloomberg / ABD

11 - Sergey Brin / ABD

10 - Larry Page / ABD

9 - Mukesh Ambani / Hindistan

8 - Steve Ballmer / ABD

7 - Bill Gates / ABD

6 - Warren Buffett / ABD

5 - Larry Ellison / ABD

4 - Mark Zuckerberg / ABD

3 - Jeff Bezos / ABD

2 - Elon Musk / ABD

1 - Bernard Arnault / Fransa