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    • 06 Ocak 2024 12:14 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 12:23

    Ebru Polat 1 gecede milyarder oldu! Gerçek anlaşılınca hevesi kursağında kaldı

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 1 günde milyarder olduğunu duyurdu. Instagram hesabına yanlışlıkla para gönderildiğini anlatan Polat’ın mutluluğu yarım kaldı.

    Ebru Polat 1 gecede milyarder oldu! Gerçek anlaşılınca hevesi kursağında kaldı
    Ebru Polat

    Sosyal medyada paylaştığı hesap fotoğrafıyla çok konululan Ebru Polat, yayınladığı videoyla işin gerçeğini açıkladı. 

    EBRU POLAT’TAN MİLYARDER PAYLAŞIMI

    Ebru Polat, sosyal medya hesabına gelen para miktarını paylaşarak, “Dün gece yanlışlıkla forbes en zenginler listesine girip sabah o listeden çıktım. instagram , instagram hesabıma yanlışlıkla 21,686,123,59 $ gönderdi. 1 gecede en zenginler listesine girdim, sabah hatasını farkedip parayı geri çekti.” sözleriyle olayın gerçeğini açıkladı.

    Ebru Polat 1 gecede milyarder oldu! Gerçek anlaşılınca hevesi kursağında kaldı

    HAKKINDAKİ İDDİALARI BİR BİR CEVAPLADI 

    Haklarında çıkan kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla önce gözaltına alınan ve sonra tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından  birçok fenomen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Şarkıcı ve güzellik salonları sahibi olan Ebru Polat da hakkındaki iddialara cevap vererek, "Danışanlarım ve sevenlerim bana çok soruyor, toplu cevap veriyorum. Polat ailesi ile herhangi bir akrabalığım vs. yoktur, sadece soyadı benzerliğidir" demişti.

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    Ebru Polat
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