Ebru Şallı ödül töreninde dünyaca ünlü isimlerle buluştu

09 Ocak 2024 17:29 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:31

Eşi Uğur Akkuş ile beraber Altın Küre Ödül törenine katılan Şallı, Kevin Costner, Orlando Bloom gibi isimlerle bir araya geldiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.

EBRU ŞALLI DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE

Ödül töreninde birbirinden ünlü isimlerle fotoğaf çektiren Şallı, o kareleri sosyal medyada paylaştı. Şallı; Karayipler Korsanı serisinin yıldızı Orlando Bloom ile karesini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Son dönemde boşanmasıyla gündemde olan Kevin Costner da Altın Küre Ödülleri'ndeydi. Şallı ayrıca, "Efsane" notuyla Robert De Niro ile bir araya geldiği anları paylaştı.