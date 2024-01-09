Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 09 Ocak 2024 17:29 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:31

    Ebru Şallı ödül töreninde dünyaca ünlü isimlerle buluştu

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Sunucu Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile birlikte bu yıl 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ne katıldı. Birbirinden ünlü isimlerle poz veren Şallı’ya beğeni yağdı.

    Ebru Şallı ödül töreninde dünyaca ünlü isimlerle buluştu
    Ebru Şallı

    Eşi Uğur Akkuş ile beraber Altın Küre Ödül törenine katılan Şallı, Kevin Costner, Orlando Bloom gibi isimlerle bir araya geldiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. 

    EBRU ŞALLI DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE 

    Ödül töreninde birbirinden ünlü isimlerle fotoğaf çektiren Şallı, o kareleri sosyal medyada paylaştı. Şallı; Karayipler Korsanı serisinin yıldızı Orlando Bloom ile karesini sosyal  medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Son dönemde boşanmasıyla gündemde olan Kevin Costner da Altın Küre Ödülleri'ndeydi. Şallı ayrıca, "Efsane" notuyla Robert De Niro ile bir araya geldiği anları paylaştı.

    Ebru Şallı ödül töreninde dünyaca ünlü isimlerle buluştu

    Ebru Şallı ödül töreninde dünyaca ünlü isimlerle buluştu

    Haberler>Magazin>Ebru Şallı ödül töreninde dünyaca ünlü isimlerle buluştu
    ebru şallı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...