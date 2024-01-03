Ece Erken hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği ise trafik çevirmesinde öğrendi

03 Ocak 2024 14:06 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 14:32

Sunucu Erken, İstanbul’dan aldığı elektrikli motosikletin Bodrum’daki polis kontrolünde çalıntı olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

POLİS ÇEVİRMESİNDE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Ece Erken, geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul'da bir bayiden elektrikli motosiklet aldı. Motosikletini Bodrum Yalıkavak'ta kullanan Erken, burada rutin trafik uygulamasına takıldı. Yapılan kontrollerde, motosikletinin plakasının motosiklete ait olmadığı belirlendi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Araç, trafik hizmetleri otoparkına çekildi. Motosikleti İstanbul'da bir bayiiden aldığını söyleyen Erken, aldığı aracın 'trafikten men kararının' olduğunu bilmediğini motor numarasının değiştirilmesinde herhangi bir kusurunun olmadığını belirtti. Kendisinin de mağdur olduğunu belirten sunucu, aracı aldığı bayiden şikayetçi oldu.