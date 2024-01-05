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    • 05 Ocak 2024 17:48 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:49

    Ece Uslu yıllar sonra ekrana geri dönüyor

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk olacak.

    Ece Uslu yıllar sonra ekrana geri dönüyor
    Oyuncu

    Başrolünde Hilal Altınbilek ve Onur Tuna’nın yer aldığı Şahane Hayatım dizisine Ece Uslu dahil oluyor. Dizide Ece rolünü oynayacak oyuncunun karakteri şimdiden merak konusu oldu.

    5 BÖLÜM ŞAHANE HAYATIM DİZİSİNE KONUK OLACAK 

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, proje seçimi konusunda çok titiz olan başarılı oyuncu Ece Uslu çok konuşulacak bir rolle “Şahane Hayatım” dizisine konuk oluyor. Ece Uslu, “Şahane Hayatım”da beş bölüm boyunca çok etkili sahnelerde rol alacak ve Şebnem’in (Hilal Altınbilek) akıl hocası olarak seyirci karşısına çıkacak.

    Ece Uslu yıllar sonra ekrana geri dönüyor

    ESKİ PARTNERLER BULUŞTU 

    Daha önce Karagül dizisinde birlikte rol alan Hilal Altınbilek ve Ece Uslu Şahane Hayatım dizisinde tekrar buluştu. Karagül dizisinde Özlem karakterini oynayan Hilal Altınbilek ve Ebru rolüyle yer alan Ece Uslu Şahane Hayatım dizisinde tekrar birlikte kamera karşısına geçecek. 

    Haberler>Magazin>Ece Uslu yıllar sonra ekrana geri dönüyor
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