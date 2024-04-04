Eda Ece doğum yaptı, bebeğinin adı belli oldu

04 Nisan 2024 18:07 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 18:08

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Eda Ece, 21 Haziran'da basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlendi. Bugün doğum yapan Eda Ece, kızına Mina İpek adını verdi.

EDA ECE DOĞUM YAPTI

6 sezon süren Yasak Elma dizisinin final olmasının ardından 21 Haziran'da Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece, bugün doğum yaptı. Daha önce kızına vereceği isim konusunda "Kızıma normal bir isim koymak istiyorum. Yeni isimler çok değişik. ‘Lili, Lala, Lolo’ gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım.” demişti. Oyuncu kızına Mina İpek ismini verdi.