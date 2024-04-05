Eda Ece'den anne olduktan sonra ilk paylaşımı

05 Nisan 2024 19:37 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 19:37

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz günlerde kızını dünyaya getirdi. Ünlü çift kızları Mina İpek Tuncer'e dün kavuştu. Sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yapan oyuncu, espri yapmayı da ihmal etmedi.

EDA ECE'DEN DOĞUM SONRASI İLK PAYLAŞIM

Kızını kucağına aldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eda Ece, "Sabırsız canım kızım aniden doğdu. Çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti:) Arayan soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Oyuncu Eda Ece hamileliği sırasında isim konusunda kararsız olduğunu ve son çare annesinin ismi olan Ayşe'yi koyabileceğini söyleyen Ece, annesine de takılmayı ihmal etmedi. Annesinin videosunu yayınlayan oyuncu, "Annem adının koyulmadığını fark edince. Şaka tabii ki. Canım annem hakkın ödenmezmiş valla nasıl anladım bilemezsin" notunu düştü.