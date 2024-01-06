Edin Dzeko’nun eşinden Türk hayranlığı! Türkçe öğrenmek için bakın ne yapıyor

06 Ocak 2024 17:29 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 17:47

Geçtiğimiz sezon Inter’de forma giyen Edin Dzeko, bu yıl Fenerbahçe’de en çok konuşulan futbolcular arasında yer alıyor. Ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen futbolcunun eşi de bir o kadar ilgi görüyor. Yıldız futbolcunun eşi Amra Dzeko, Türkiye’ye olan sevgisini ve ilgisini anlattı.

“TÜRK DİZİLERİNİ İZLEYEREK TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM”

Face TV’ye konulan Amra Dzeko, Edin Dzeko’nun transferinden önce Türkiye’ye birçok kez tatile geldiğini vurguladı. Amra, Türkiye’deki insanlarla daha iyi bir iletişim kurabilmek için Türkçe dersi aldığını da söyleyerek, "Daha önce Türk dizileri izlememiştim. Şimdi izliyorum. Çok iyi prodüksiyonlar, oyunculukları çok iyi. Şimdi 'Kulüp' dizisini izliyorum. Mükemmel." dedi.

"ÇOK HOŞUMA GİDEN BİR DİL"

Röportaja Türkçe, “Günaydın” diyerek başlayan Amra, “Beş dil konuşuyorum. Türkçe tamamen benim bildiğim bu beş dilden farklı. Her zaman fiil sonda oluyor. Sürekli fiillere ek konuluyor. Amerikalı ve İtalyanların uzun cümlelerle anlattığını Türkçe ile tek kelime de anlatabiliyorsun. Çok hoşuma giden bir dil.” dedi.