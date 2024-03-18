18 Mart 2024 22:55 - Güncelleme : 18 Mart 2024 22:55
Emel Müftüoğlu Sezen Aksu'nun son halini paylaştı! Takipçileri endişelendirdi
Müziği bıraktıktan sonra ortalıkta çok görünmeyen ünlü müzisyen Sezen Aksu, aylar sonra ortaya çıktı. Müzisyenin son halini yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu paylaştı. Aksu'nu hasta künyesi endişelendirdi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Minik Şerçe lakaplı Sezen Aksu aylar sonra ortaya çıktı. Sahneleri bırakan ünlü müzisyenin son halini yakın dostu Emel Müftüoğlu, paylaştı. Aksu'nun sağlık durumu sevenlerini üzdü.
SEZEN AKSU AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Emel Müftüoğlu yakın dostu Sezen Aksu'yu sosyal medya hesabından paylaştı. Emel Müftüoğlu, paylaşımına "Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notunu düştü. Müftüoğlu'nun Sezen Aksu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken, Aksu2nun kolundaki hasta künyesi sevenlerini korkuttu..
Kaynak: TGRT Haber.com