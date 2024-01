Emmy Ödülleri'nde Friends dizisinin oyuncusu Matthew Perry unutulmadı

16 Ocak 2024 11:46 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:46

Los Angeles’ta düzenlenen törenle Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye The Bear ve Succession damga vururken eğlenceli geçen gecede zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

GECEDE OYUNCU MATTHEW PERRY DA UNUTULMADI

Ödül töreninde bir dönemin fenomen dizisi Friends'in şarkısı, dizinin yıldızlarından Matthew Perry'i anmak için Charlie Puth tarafından seslendirildi. Friends hayranı olduğu bilinen Puth, Matthew Perry hayatını kaybettikten birkaç gün sonra "I'll Be There For You" şarkısını Avustralya'daki bir konserinde de seslendirmişti.

SORUŞTURMA KAPATILDI

Evindeki jakuzide ölü bulunan 54 yaşındaki Perry'nin otopsi sonuçları açıklandı. Otopsi raporuna göre, Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Los Angeles Polis Departmanı geçen hafta Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın kapatıldığını da doğruladı.Perry; Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow ve Matt LeBlanc ile birlikte rol aldığı Friends dizisiyle tüm dünyada bir üne kavuşmuştu ancak senelerce bağımlılıkla savaşmak zorunda kaldı.