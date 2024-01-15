Emre Kınay: Hiç keyfim yok, her yerden şehit haberleri geliyor

15 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:39

Takvim'de yer alan habere göre; son olarak Dönence dizisinde rol alan oyuncu Emre Kınay, gazetecilerle Cihangir’de karşılaştı. Keyifsiz olduğu gözlenen oyuncu, "Her yerden şehit haberleri geliyor. Bu da bizim canımızı sıkıyor. Barış dolu bir sene olsun" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

OYUNCULUĞUN YANI SIRA MÜZİKLE DE İLGİLENİYOR

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Emre Kınay, yeni projelerinin sorulması üzerine ise, "Hani eskiden 90'lık kaset doldururduk uzun Bodrum yollarına çıkardık işte öyle bir şey. 90'lık kaset diye başladık. 24 yıl sonra müziğe yeniden döndüm artık müzik yapıyorum. her cuma sahne alıyorum. Sesimi beğeniyorlar sahneme geliyorlarlar sağ olsunlar. Bunuda kendi tiyatromda yapıyorum." cevabını verdi.

EMRE KINAY KİMDİR?

5 Mart 1970 doğumlu Emre Kınay, Yılan Hikâyesi dizisinde oynadığı "Erkan Ağa" ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı "Yusuf" karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır. Güneşi Beklerken, Sil Baştan, Ulan İstanbul, Yol Arkadaşım, Vurgun, Kırmızı Oda gibi yapımlarda da rol aldı.