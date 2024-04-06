En çok dinlenen sanatçılar belli oldu! Zeynep Bastık listeye damga vurdu
Muud’da mart ayının en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları belli oldu. ''Lan'' isimli şarkıyla dinleyicileriyle buluşan Zeynep Bastık listeye damga vurdu.
Dijital müzik platformu Muud’da mart ayının en çok dinlenenleri açıklandı. En çok dinlenen yerli single listesinde Zeynep Bastık’ın ‘Lan’ adlı şarkısı birinci sıraya yerleşti. Yerli sanatçılar kategorisinde ise pop müziğin sevilen ismi Semicenk zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında da yine Semicenk’in albümü ‘Karışık Kaset’ platform listelerinin en tepesindeki yerini korudu. Listede rock grubu veya şarkısının olmaması dikkat çekti.
ZEYNEP BASTIK ''LAN'' İLE ZİRVEDE
Dijital müzik platformunun kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan Zeynep Bastık, yeni parçası ‘Lan’ ile en çok dinlenen yerli single listesinin lideri oldu. Kısa sürede büyük beğeni alan şarkının söz ve müziği Mabel Matiz’e ait. Parça global listelere girerek, milyonlarca kez dinlendi.
AYIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇILARI
Dijital müzik platformunda mart ayının en iyi çıkış yapan sanatçılar listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Sıla, ‘Yağmur’ adlı şarkısıyla zirvenin sahibi oldu. Sıla’nın ardından İkilem’in “Ne Mutsuzum Ne De İyi” isimli maxisingle’ı ve Yalın’ın ‘Deliler Okulu’ dikkat çekiyor. Tyla ise en iyi çıkış yapan yabancı sanatçılar arasında yerini aldı.
YABANCILARDA BİRİNCİ BELLİ OLDU
Muud’da mart ayının en çok dinlenen yabancı albüm ve sanatçı listelerinde zirvenin sahibi Ariana Grande oldu. İki Grammy ödüllü sanatçının ‘Eternal Sunshine’ albümü en çok dinlenen yabancı albüm listesine birinci sıradan girdi.
EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SİNGLE'LAR
Zeynep Bastık - Lan
Ebru Yaşar & Siyam - Yoksun
Semicenk - Eyvah Neye Yarar
KÖFN & Simge - Yakışıklı
Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde
Burak Bulut & Ebru Yaşar - Kehribar
Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe - Aşktan Giderken
Kurtuluş Kuş & Tuğçe Kandemir - Aç Gözünü
Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma
Semicenk - Fark Ettim
EN ÇOK DİNLENEN YERLİ ALBÜMLER
Semicenk - Karışık Kaset
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2
Derya Uluğ - Nefes
Mustafa Ceceli - İyi ki Sen Varsın
Emre Fel - VEDA TÜRKÜSÜ
Mabel Matiz - Fatih
Murat Boz - 3
Simge - Ben Bazen
Kibariye - İşte Ses İşte Yorum
Alişan - Ve Kimselere Güvenmiyorum
EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SANATÇILAR
Semicenk
Zeynep Bastık
Ebru Yaşar
İrem Derici
KÖFN
Simge
Burak Bulut
Mustafa Ceceli
Kurtuluş Kuş
İkilem
EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ALBÜMLER
Ariana Grande - eternal sunshine
The Weeknd - The Highlights
Eminem - Curtain Call: TheHits [Deluxe Edition]
Future& Metro Boomin - WE DON'T TRUST YOU
Beyonce - COWBOY CARTER
Justin Timberlake -Everything I Thought It Was
Rema -Rave & Roses Ultra
Drake -For All The Dogs
Harry Styles -Harry's House
Imagine Dragons - Evolve
EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SİNGLE'LAR
Pharrell Williams & Miley Cyrus - Doctor (Work It Out)
Billie Eilish -What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"]
Rema & Selena Gomez -Calm Down
Tom Odell -Another Love
Miley Cyrus - Flowers
The Weeknd & Madonna - Popular (feat. Playboi Carti)
Jain - Makeba
Calvin Harris & Rag'n' Bone Man -Lovers In A Past Life
Doja Cat - Paint The TownRed
Harry Styles - As It Was
EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SANATÇILAR
Ariana Grande
Eminem
Taylor Swift
The Weeknd
Rihanna
Justin Timberlake
Beyonce
Shakira
Billie Eilish
Metallica