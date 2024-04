En çok dinlenen sanatçılar belli oldu! Zeynep Bastık listeye damga vurdu

06 Nisan 2024 12:27 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:28

Dijital müzik platformu Muud’da mart ayının en çok dinlenenleri açıklandı. En çok dinlenen yerli single listesinde Zeynep Bastık’ın ‘Lan’ adlı şarkısı birinci sıraya yerleşti. Yerli sanatçılar kategorisinde ise pop müziğin sevilen ismi Semicenk zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında da yine Semicenk’in albümü ‘Karışık Kaset’ platform listelerinin en tepesindeki yerini korudu. Listede rock grubu veya şarkısının olmaması dikkat çekti.

ZEYNEP BASTIK ''LAN'' İLE ZİRVEDE

Dijital müzik platformunun kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan Zeynep Bastık, yeni parçası ‘Lan’ ile en çok dinlenen yerli single listesinin lideri oldu. Kısa sürede büyük beğeni alan şarkının söz ve müziği Mabel Matiz’e ait. Parça global listelere girerek, milyonlarca kez dinlendi.

AYIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇILARI

Dijital müzik platformunda mart ayının en iyi çıkış yapan sanatçılar listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Sıla, ‘Yağmur’ adlı şarkısıyla zirvenin sahibi oldu. Sıla’nın ardından İkilem’in “Ne Mutsuzum Ne De İyi” isimli maxisingle’ı ve Yalın’ın ‘Deliler Okulu’ dikkat çekiyor. Tyla ise en iyi çıkış yapan yabancı sanatçılar arasında yerini aldı.

YABANCILARDA BİRİNCİ BELLİ OLDU

Muud’da mart ayının en çok dinlenen yabancı albüm ve sanatçı listelerinde zirvenin sahibi Ariana Grande oldu. İki Grammy ödüllü sanatçının ‘Eternal Sunshine’ albümü en çok dinlenen yabancı albüm listesine birinci sıradan girdi.

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SİNGLE'LAR

Zeynep Bastık - Lan

Ebru Yaşar & Siyam - Yoksun

Semicenk - Eyvah Neye Yarar

KÖFN & Simge - Yakışıklı

Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde

Burak Bulut & Ebru Yaşar - Kehribar

Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe - Aşktan Giderken

Kurtuluş Kuş & Tuğçe Kandemir - Aç Gözünü

Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma

Semicenk - Fark Ettim

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ ALBÜMLER

Semicenk - Karışık Kaset

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2

Derya Uluğ - Nefes

Mustafa Ceceli - İyi ki Sen Varsın

Emre Fel - VEDA TÜRKÜSÜ

Mabel Matiz - Fatih

Murat Boz - 3

Simge - Ben Bazen

Kibariye - İşte Ses İşte Yorum

Alişan - Ve Kimselere Güvenmiyorum

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SANATÇILAR

Semicenk

Zeynep Bastık

Ebru Yaşar

İrem Derici

KÖFN

Simge

Burak Bulut

Mustafa Ceceli

Kurtuluş Kuş

İkilem

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ALBÜMLER

Ariana Grande - eternal sunshine

The Weeknd - The Highlights

Eminem - Curtain Call: TheHits [Deluxe Edition]

Future& Metro Boomin - WE DON'T TRUST YOU

Beyonce - COWBOY CARTER

Justin Timberlake -Everything I Thought It Was

Rema -Rave & Roses Ultra

Drake -For All The Dogs

Harry Styles -Harry's House

Imagine Dragons - Evolve

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SİNGLE'LAR

Pharrell Williams & Miley Cyrus - Doctor (Work It Out)

Billie Eilish -What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"]

Rema & Selena Gomez -Calm Down

Tom Odell -Another Love

Miley Cyrus - Flowers

The Weeknd & Madonna - Popular (feat. Playboi Carti)

Jain - Makeba

Calvin Harris & Rag'n' Bone Man -Lovers In A Past Life

Doja Cat - Paint The TownRed

Harry Styles - As It Was

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SANATÇILAR

Ariana Grande

Eminem

Taylor Swift

The Weeknd

Rihanna

Justin Timberlake

Beyonce

Shakira

Billie Eilish

Metallica