Enkaz altında 90 saat kalmıştı! Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın eşi gözü gibi baktı

03 Ocak 2024 15:38 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:48

6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ili etkilemiş ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depreme Hatay’da yakalanan Hilal’e en büyük desteği veren Derya Balta, küçük kahramanın iyileşme sürecini sosyal medyadan paylaştı.

DERYA BALTA MUTLULUĞUNU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Depreme ailesiyle birlikte yaşadığı Hatay'da yakalanan Hilal, depremin 90. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Üzerine kolon düşen ve kolu kesilen Hilal'e en büyük desteği Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta verdi. Balta çifti, küçük kızın tüm tedavisini üstlendi. Hilal'in yürüdüğünü paylaşan Derya Balta, "Seninle ilk konuşmamda “sen bizim kahramanımızsın” demiştim. Anlamamıştın.. 324 gün.(10 ay 21 gün). Çok büyük savaşlar verdin. Gerçek bir kahraman gibi başını öne hiç düşürmedin. Ağladın ama hep dik durdun. Şimdi ayaktasın. Kimseye muhtaç kalmadan yürümeye devam edebileceksin inşallah. Ailen için verdiğin sözlerin arkasına koşarak gideceksin. Senin için ne yazsam az. Bunu toparlayacak afilli sözlerim de yok zaten. Sen geldin işte.. ansızın.. Belki de ben hep seni bekledim.. Ya da melek ailen gönderdi seni bana.. kim bilir. Melek ailenin yerini tutamayız bunu da istemeyiz zaten ama senin kocaman bir ailen daha var. Sen yürü ben hep arkandayım, düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını. Bundan sonra atacağın her adım seni mutluluğa götürsün bal kızım. Seni hep çook seveceğim." sözlerine yer verdi.