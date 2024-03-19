Oyuncu Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı

19 Mart 2024 23:36 - Güncelleme : 20 Mart 2024 00:11

CHP'nin Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıklayan adaylar listesindeki yerini aldı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

CHP'nin Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı.

Beşikçioğlu'nun "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" notuyla paylaştığı mal varlığı beyanı ise;

"Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir.

•Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken

•İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

•İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev

•İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken

•İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken

•2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil

•2016 Model A4 Audi Marka Otomobil

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

19.03.2024"