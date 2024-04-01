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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 19:19 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 19:19

Erdal Beşikçioğlu yerel seçim zaferini Erik Dalı oynayarak kutladı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu, rakiplerini geride bırakarak sandıktan birinci çıktı. Behzat Ç'nin yıldızı Beşikçioğlu zaferini Erik Dalı oynayarak kutladı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com

Behzat Ç.'nin sevilen oyuncusu Erdal Beşikçioğlu CHP'den Etimesgut adayı oldu. Seçim sonuçlarına sandıktan en yüksek oyu alarak belediye başkanı olan Beşikçioğlu, bugün Etimesgut'ta vatandaşlarla bir araya geldi. 

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ZAFERİNİ KUTLADI 

Ankara’nın en büyük 5'inci ilçesi olan Etimesgut'un belediye başkanı olan Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,20 oy alırken, 20 yıl belediye başkanlığı yapan MHP'li Enver Demirel ise yüzde 32,75 oyun sahibi oldu. Bugün Etimesgut'ta olan Erdal Beşikçioğlu, zaferini erik dalı oynayarak kutladı. 

Erdal Beşikçioğlu yerel seçim zaferini Erik Dalı oynayarak kutladı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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