Erdal Beşikçioğlu yerel seçim zaferini Erik Dalı oynayarak kutladı

01 Nisan 2024 19:19 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 19:19

Behzat Ç.'nin sevilen oyuncusu Erdal Beşikçioğlu CHP'den Etimesgut adayı oldu. Seçim sonuçlarına sandıktan en yüksek oyu alarak belediye başkanı olan Beşikçioğlu, bugün Etimesgut'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ZAFERİNİ KUTLADI

Ankara’nın en büyük 5'inci ilçesi olan Etimesgut'un belediye başkanı olan Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,20 oy alırken, 20 yıl belediye başkanlığı yapan MHP'li Enver Demirel ise yüzde 32,75 oyun sahibi oldu. Bugün Etimesgut'ta olan Erdal Beşikçioğlu, zaferini erik dalı oynayarak kutladı.