Eşi Türker İnanoğlu’nu kaybeden Gülşen Bubikoğlu’ndan ilk açıklama

02 Nisan 2024 23:35 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:35

Yeşiçam'ın 'Bay Sinema' lakaplı ismi ünlü yönetmen Türker İnanoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. İnanoğlu'nun 50 yıllık eşi usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu da üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Zeynep adında kızları olan Gülşen Bubikoğlu, eşi Türker İnanoğlu2nun ölümünün ardından "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemizin, tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun. " dedi.