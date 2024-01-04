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    • 04 Ocak 2024 09:35 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:35

    Eski eşinin iş yerini kurşunlatmıştı! Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz!

    Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber

    Eski eşine ait iş yerini kurşunlatmakla yargılanan fenomen Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine haciz işlemi yapıldı.

    Eski eşinin iş yerini kurşunlatmıştı! Ece Ronay&#039;ın güzellik merkezine haciz!
    Ece Ronay, Haciz

    Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma sürerken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

    Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine dün akşam saatlerinde icra ve polis ekipleri geldi. İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haczedilerek kamyonetlere yüklendi.  

    GÖZALTINA ALINMIŞTI

    Kurşunlatma soruşturması kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'a ait adreslere baskın düzenlenmişti. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalanmıştı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

     

     

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    ece ronayhaciz
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