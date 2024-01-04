Eski eşinin iş yerini kurşunlatmıştı! Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz!

04 Ocak 2024 09:35 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:35

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma sürerken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine dün akşam saatlerinde icra ve polis ekipleri geldi. İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haczedilerek kamyonetlere yüklendi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kurşunlatma soruşturması kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'a ait adreslere baskın düzenlenmişti. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.