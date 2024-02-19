19 Şubat 2024 14:35 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 14:38
Eski eşiyle mahkemelik olan Wilma Elles küplere bindi, her şeyi anlattı
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle akıllarda kalan oyuncu Wilma Elles, eski eşiyle nafaka sebebiyle bir kez daha karşı karşıya geldi. Oyuncunun eski eşi Kerem Göğüş, 1500 euro nafakayı fazla bulup mahkemeye başvurunca, Elles çileden çıktı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde oynadığı Caroline olarak tanınan Wilma Elles'in eski eşi, 2 çocuğunun annesi Wilma Elles'e ödediği nafakanın kaldırılması ya da düşürülmesi için mahkemeye başvurdu. Eşinin hiç bir zaman nafaka ödemediğini belirten oyuncu, ödenmemiş elektrik faturasını paylaştı.
WILMA ELLES ÇİLEDEN ÇIKTI
Göğüş'ün 1500 euroluk nafakanın 4 bin TL'ye indirilmesi için dava açmasının ardından sosyal medya hesabından eski eşine tepki gösteren Wilma Elles, "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber