Eski eşiyle mahkemelik olan Wilma Elles küplere bindi, her şeyi anlattı

19 Şubat 2024 14:35 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 14:38

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde oynadığı Caroline olarak tanınan Wilma Elles'in eski eşi, 2 çocuğunun annesi Wilma Elles'e ödediği nafakanın kaldırılması ya da düşürülmesi için mahkemeye başvurdu. Eşinin hiç bir zaman nafaka ödemediğini belirten oyuncu, ödenmemiş elektrik faturasını paylaştı.

WILMA ELLES ÇİLEDEN ÇIKTI

Göğüş'ün 1500 euroluk nafakanın 4 bin TL'ye indirilmesi için dava açmasının ardından sosyal medya hesabından eski eşine tepki gösteren Wilma Elles, "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" ifadelerini kullandı.