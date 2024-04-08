Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel tanınmaz halde! Takipçilerinden geçer not alamadı

08 Nisan 2024 18:25 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 18:25

Düzgün fiziğiyle ne yediği hangi sporu yaptığı merak konusu olan Çağla Şıkel, bir marka iş birli için çektiği videoyla "Estetiğin dozunu kaçırmış" yorumlarına sebep oldu.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN SON GÖRÜNTÜSÜ HİÇ BEĞENİLMEDİ

Bir marka iş birliği için video çekip yayınlayan Çağla Şıkel'in yüzündeki değişim dikkat çekti. Dudakları ve dişlerinde estetik işlemler yaptırdığı iddia edilen Çağla Şıkel'in son görüntüsü takipçilerinden geçer not alamadı. Ön dişlerini daha belirgin yapan sunucuya "Hiç olmamış", "Eski hali daha iyiydi" gibi yorumlar yapıldı.