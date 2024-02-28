Euphoria'nın yıldız oyuncusu Hunter Schafer, Filistin’i desteklediği için gözaltına alındı

28 Şubat 2024 15:52 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 16:00

Angus Cloud, Zendaya ve Sydney Sweeney gibi isimlerin yer aldığı Euphoria dizisinin yıldız ismi Hunter Schafer, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuk olarak gittiği televizyon kanalının binasının önünde yapılan protestoya katıldıktan sonra gözaltına alındı.

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU FİLİSTİN'E DESTEK VERDİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINDI

Hunter Schafer'ın NBC kanalına ev sahipliği yapan New York'taki Rockefeller Centre'ın çevresinde 50 protestocuyla birlikte gözaltına alındığını açıkladı. JVP'den Vulture'a yapılan açıklamada, "Schafer'ın Filistin'in özgürlüğüne bağlılığını ve gelecekte herkes için adalet istemesini takdir ediyoruz" denildi.