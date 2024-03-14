14 Mart 2024 20:25 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:25
Eylem Tok ve oğlunun New York'taki karesi Demet Akalın'ı sinirlendirdi
Ehliyetsiz şekilde araç kullanırken bir kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olan T.C. ile annesi yazar Eylem Tok, Amerika'da görüntülendi. Taksiye binerken gülümseyen anne ve oğlun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Demet Akalın, "Ne gülüyorsun lan" diyerek tepki gösterdi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok, New York'ta eski bir medya çalışanı tarafından görüntülendi.
DEMET AKALIN ÖFKE KUSTU
Bir taksiye binerken görüntülenen anne ve oğlun gülümsemesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Demet Akalın da kendi hesabından ateş püskürdü. Anne oğlun fotoğrafını paylaşan Akalın, "Ne gülüyorsun lan" diyerek ateş püskürdü. Hafta içi her gün canlı yayına da çıkan şarkıcı televizyonda da özellikle Eylem Tok'u eleştiri yağmuruna tuttu.
Kaynak: TGRT Haber.com