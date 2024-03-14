Eylem Tok ve oğlunun New York'taki karesi Demet Akalın'ı sinirlendirdi

14 Mart 2024 20:25 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:25

İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok, New York'ta eski bir medya çalışanı tarafından görüntülendi.

DEMET AKALIN ÖFKE KUSTU

Bir taksiye binerken görüntülenen anne ve oğlun gülümsemesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Demet Akalın da kendi hesabından ateş püskürdü. Anne oğlun fotoğrafını paylaşan Akalın, "Ne gülüyorsun lan" diyerek ateş püskürdü. Hafta içi her gün canlı yayına da çıkan şarkıcı televizyonda da özellikle Eylem Tok'u eleştiri yağmuruna tuttu.