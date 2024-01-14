Fadik Sevin Ayasoy'un Kardeşlerim dizisinden neden ayrıldığı ortaya çıktı

14 Ocak 2024 17:03 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 17:08

Dizide 112 bölüm yer alan Fadik Sevin Atasoy’un yeni sezonda diziden ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı. Dizide kaza sonucu Şengül'ün hayatını kaybetmesi oyuncunun hayranlarını merak üzdü.

FADİK SEVİN ATASOY'UN KARDEŞLERİM DİZİSİDEN NEDEN AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Dizide çok sevilen Şengül karakterini oynayan Fadik Sevin Atasoy yaptığı paylaşımda, "Sevgili 'Kardeşlerim' Kıymetli izleyenlerim. Şimdi artık 'Fadik' zamanı. Bir süre annemin kollarında şifa bulup, dinleniyorum. Annem kahve falımda da gördü, sağlık sıhhat iyi dedi :) Güzel dilekleriniz ve dualarınız için minnetarım. Her daim sizlerle buluşturmaya devam edeceğim . Sizi çok Seven Fadik" sözlerine yer verdi.

SU BURCU YAZGI COŞKUN DA DİZİDEN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Asiye rolüyle dizinin ilk bölümünden itibaren yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun’un da diziden ayrılacağı öğrenildi. Onur Seyit Yaran’ın ardından Asiye rolünü oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun’un da yeni bir gelişme olmazsa yeni yılın ilk ayının sonunda ekibe veda edecek.